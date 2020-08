Nyborg sagde nej: Ikonisk færge sejler til Korsør

"What shall we do with the drunken sailor".

Tonerne fra sangen blæser ud på kajen i Halskov ved Korsør, hvor der er samlet en stor flok med flag i hænderne. De er her for at tage imod den ikoniske storebæltsfærge MF Broen, der mandag ankom til havnen, hvor den skal permanent skal ligge som et nyt kulturskib.

Der var mange folk samlet, da storebæltsfærgen MF Broen kom i land til sit nye hjem. Foto: Ken Petersen

En, der også deltog i festlighederne, var Palle Reimer. Han fik hele ideen til færge-museet og har ellers kæmpet en brav kamp for at få færgen til at ligge i Nyborg på sin oprindelige plads. Men det var kommunen ikke med på, så nu lever færgen videre i Korsør.

- Nyborg ville slet ikke have den, så det er rart at se, at man gerne vil have den her i Korsør. Det er en festdag for mig, at den bliver bevaret, siger Palle Reimer fra Nyborg.

En færge med historie

Den historiske storebæltsfærge MF Broen har oplevet meget, siden den blev bygget tilbage i 1951. Det er en af de sidstbevarede storebæltsfærger.

Den blev bygget til at sejle mellem Nyborg og Korsør. Herefter sejlede den fra det nye færgeleje Knudshoved og Halskov. Siden har den også lagt gulve til stiletter og drinks som diskoteksfærgen Spektrum i Odense.

Nu får den en ny rolle på CV’et i Korsør, hvor den skal bruges som et kulturskib.

- Den skal rumme en udstilling om Storebæltsbroens byggeri. Det er symbolsk, at man går ombord på Broen, og så går man ud og kigger på Storebæltsbroen. Udover det skal den også fortælle færgefartshistorien, for det er en vigtig del af Korsørs DNA, siger Torben Hjelm, der er programleder i Slagelse Kommune.

Han er glad for at få færgen til kommunen, der nu skal i gang med at søge fonde til det nye færgeprojekt.

Lang kamp med Nyborg Kommune

Palle Reimer arbejdede i en årrække på projektet om MF Broen og på at få det til Nyborg Kommune. Han ønskede at gøre det til et museum og kulturhus.

Det faldt dog til jorden tilbage i 2017 på grund af uenigheder om placeringen og finansieringen.

- Vi havde det hele klar med projektet, men Nyborg sagde nej. Jeg vil gerne sige tak til Slagelse Kommune for at tage den til sig. De har helt sikkert gjort et scoop her, siger Palle Reimer.

Erland Porsmose nåede at være med til at få udgivet en bog om den historiske færge MF Broen. Foto: Ken Petersen

Museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsmose var også med på at få færgeprojektet til Nyborg. Han mente også, at det ville være den helt ideelle placering.

- Jeg ærgrer mig over, den fuldstændig centrale rolle færgen Broen kunne have fået i Nyborg, hvor den kunne ligge på sin oprindelig plads og fortælle søfartshistorien. Det havde været et smukkere fortælling, siger Erland Porsmose og fortsætter:

- Men i dag vil jeg glæde mig over, at det faktisk er lykkes at få det unikke stykke færgehistorie bevaret.

