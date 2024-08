Nyborg skal spare tocifret millionbeløb - vil lukke skoler

Nyborg Kommune skal næste år spare over 83 millioner kroner, fremgår det af et oplæg til budgetbesparelser, som forvaltningen i Nyborg Kommune har præsenteret politikere for i dag.

Det skyldes delvist at kommunens skandaleramte socialafdeling skal genoprettes, mens en stigende andel af ældre borgere øger udgifterne til ældreområdet.

Torsdag har forvaltningen fremlagt et forslag med 75 forskellige besparelser, som præcis kan få kommunen i mål med besparelserne. Men det kommer til at koste på borgernes velfærd.

I oplægget fremgår det blandt andet, at det foreslås at nedlægge skolerne i Frørup og Aunslev, hvilket skal spare kommunen for næsten 11 millioner årligt. Samtidig foreslås det at stoppe et økonomisk tilskud til store klasser i folkeskolerne på 2,5 millioner om året.

Det foreslås også at spare 2 millioner årligt ved at udfase et klippekort, hvor modtagere af hjemmehjælp og plejehjemsbeboere kunne få en halv time om ugen, hvor de selv kunne bestemme hvad de ville have hjælp til. Der foreslås også andre reduktioner i velfærdsydelser til ældre.

Byrådet skal endeligt vedtage besparelser i dette efterår.