Nyborg skraber bunden: Slagsmål om plejehjemspladser

Ikke pladser nok

Men på Ældreudvalgets møde tirsdag besluttede et flertal at følge forvaltningens oplæg til ny plejehjemsstruktur frem til 2033, og det er et oplæg, der maksimalt skaffer 90 pladser.



Det er ikke engang nok til at opretholde den nuværende plejehjemsdækning, der ifølge seniorrådet giver Nyborg en bundskraberplads.

Frem mod 2033 er der behov for 98 plejehjemspladser, viser administrations fremskrivninger - herefter falder behovet - i hvert fald på papiret.

Sådan ser regnestykket ud

De cirka 90 pladser, som kommunen råder over, er ifølge administrationens oplæg 18 pladser på Jernbanebo, der som følge af Nyborgs nye sundhedshus, kan omdannes til plejeboliger, 11 ledige boliger på plejecentret Tårnparken, yderligere 8 pladser ved konvertering af ældreboliger til plejeboliger ved Egevang i Ullerslev og 53 pladser på det private friplejehjem, der åbner i 2022 ved Strandhøjen i udkanten af Nyborg. De 53 pladser er under forudsætning af, at kommunen kan råde over 80 procent af pladserne.

Sonja Marie Jensen, der er borgmesterkandidat for Socialdemokraterne, mener, byrådsflertallet risikerer at presse ældre til at blive i eget hjem langt mere, end det er rimeligt.