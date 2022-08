Nyborg Slot reddet - for nu: - Tidsplanen skal tilbage på skinner

Den rigtige nøgle

Efter mødet står det ikke klart, hvordan de ekstra 20,4 millioner kroner skal dækkes. Men dialogen om fordelingsnøglen fortsætter.

- Vi skal have genopfrisket vores partnerskabsaftale og musketereden, siger Mette Ladegaard Thøgersen.

Der ligger altså endnu ikke en klar plan for, hvordan den videre tidsplan for renoveringen af Nyborg Slot skal udføres, men dagens møde har været et vigtigt skridt på vejen for det videre partnerskab og projekt.

- Vi er anderledes optimistiske. Vi skal mødes hurtigt igen, så projektet ikke bliver trukket i endnu længere langdrag.

Museumsinspektøren regner med, at parterne kan mødes igen indenfor 14 dage.