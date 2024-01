Nyborg Slot vinker farvel til dronningen som protektor

Dronning Margrethe har siden 2016 været protektor for projektet 'Nyborg Slot - middelalderens Christiansborg'. Men tronskiftet på søndag betyder, at protektionen af slottet samme dag frafalder, som en naturlig konsekvens af dronningens afsked.

- Det betyder rigtig meget for byen, at dronningen har skabt opmærksomhed omkring både slottet og Nyborgs kongelige fortid siden 2016. Det bliver nye tider efter den 14. januar, men vi håber naturligvis, at der stadig vil være royal opbakning til Nyborg Slot, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).

Nyborg Slots Dragtlaug laver i samarbejde med Østfyns Museer en video til den afgående dronning, hvor de historiske konger, dronninger og byens borgmester sender en særlig hilsen.