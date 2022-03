Nyborg undgik regningen: Færgen Broen er i forfald og vil koste dyrt

Borgmester Kenneth Muhs (V) forklarede dengang, at det blandt andet netop var den folkelige modstand mod projektet, der fik det til at kuldsejle.



- Vi skulle jo finde frem til en form og et projekt, der var realiserbart. Og det når vi så frem til, at det mener vi ikke, at der er. Dels med den modstand, der også opstod imod projektet. Men hele den uro, der var omkring det i den periode, hvor vi skulle ud og finde fondsmidler, hvilket var afgørende for projektet, gjorde, at vi på et tidspunkt sagde, at vi simpelthen ikke troede på, at vi kunne drive projektet, siger Kenneth Muhs.

Lokalt engagement eller ej. Jørgen Grüner (SF), der sidder i det centrale økonomiudvalg i Slagelse Kommune vurderer, at kommunen nu skal have fat i en ekspert for at få genvurderet økonomien og mulighederne i projektet.