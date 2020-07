Nyborg varmer op til Tour-start: Kongen får den gule førertrøje på

Næste sommer er Nyborg målby, når verdens største cykelløb, Tour de France, kommer til Danmark.

Mandag blev det markeret i den gamle kongeby, da en kunstinstallation på Adelgade, der skal forestille Christian 3. med sit følge, blev udsmykket af lokale kunstnere.

Blandt kunstnerne var Christa Skøtt fra Sulkendrup.

- Mange er kørt forbi uden at se dem. Det er bare sådan nogle sorte silhuetter, der står der hver dag. Det er i hvert fald min fornemmelse. Nu kommer der virkelig fokus på dem, siger hun.

Kongen grundlagde Adelgade

Christian 3., der var konge af Danmark fra 1534 til 1559, var med til at grundlægge Adelgade i Nyborg.

Det forklarer Nicolai Knudsen, der er museumsinspektør på Østfyns Museer.

- Vi ved, at Christian 3. beordrer, at den her gade skal gøres så bred, at han kan komme med et følge på 300 mænd på hest – uden at han bliver stoppet af de små middelaldergader, som var der før, forklarer han til TV 2/Fyn.

Christa Skøtt i gang med at male en af figurerne på Adelgade i Nyborg. Foto: Flemming Ellegaard

Netop derfor blev der i 2018 opstillet en række sorte træfigurer, der forestiller kongen til hest, som kommer ridende ind i Nyborg med sit følge.

Det er disse figurer, som nu har fået påmalet farverige cykeltrøjer af lokale kunstnere.

Kongen kunne ikke lide farver

Selvom museumsdirektør Nicolai Knudsen dengang var med til at sørge for, at figurerne blev så historisk korrekte som muligt, mener han, at det er godt med nogle friske farver på kunstværket.

- Jeg synes, det er spændende og fedt, at der kommer noget nyt i det gamle. Og rent farvemæssigt havde rød, gul og orange været højeste mode i renæssancen under Christian 3, forklarer museumsdirektøren.

Allerforrest i følget af træfigurer er Christian 3. blevet malet gul for at hylde førertrøjen i det legendariske cykelløb Tour de France.

Men faktisk var kongen slet ikke glad for farver, forklarer Nicolai Knudsen fra Østfyns Museer. Men i overført betydning havde kongen dog førertrøjen på i sin samtid, siger han.

- Lige med Christian 3. kan man sige, at han var ikke så glad for farver, og han har fået den gule førertrøje på, men det havde han altså også på dengang, så det passer, siger han begejstret.

Nyborg er målet for anden etape af Tour de France, som køres lørdag den 3. juli næste år. Cykelløbet ventes at trække op mod 100.000 cykelinteresserede til byen næste sommer.