Nyborg Voldspil: Coronarestriktioner aflyser Peters Jul

Ti dage før præmieren måtte Jesper Bech Madsen mandag overbringe en kedelig nyhed til skuespillerne i Nyborg Voldspil: Peters Jul er aflyst.

Han er formand for voldspillet, der bliver opført af amatørskuespillere.

På grund af regeringens nye coronarestriktioner kan årets forestilling ikke afvikles.

- Det er jo hjerteblod for os, så det gør ondt, siger han.

Da restriktionerne fredag blev præsenteret, troede formanden egentlig, at man som kulturarrangement kunne undgå at aflyse, selvom der er 23 skuespillere på scenen.

Amatørteater må lukke

Efter at have taget kontakt til både kommunen og Kulturministeriet står det dog klart, at man er nødt til at aflyse.

Årsagen er, at voldspillet er amatørteater. Havde det været skuespillernes hovederhverv at være med i forestillingen, havde aflysningen ikke været nødvendig.

- Jeg kneb en tåre, for det er rigtig hårdt at se nogen, som ikke kan det, de gerne vil, siger Jesper Bech Madsen om mødet, hvor han måtte fortælle om aflysningen til skuespillerne.

Ifølge formanden var cirka halvdelen af billetterne til forestillingen allerede udsolgt.

Billetter overføres til næste år

De, der har købt billetter, vil nu få tilbudt at få pengene tilbage eller at overføre dem til næste år.

- Selvfølgelig aflyser vi, når vi får besked på det. Det er bare rigtig ærgerligt, når vi står - simpelthen - lige på målstregen, savsmuldet er strøet ud, og musikken er klar, scenen er klar, kostumerne er klar, alle er klar, siger han.

- Det, jeg har sagt, er, at vi gemmer forestillingen - vi putter alt det, vi har lært, i skuffen, så vi er klar til at vise det, når Danmark er blevet coronasikkert, siger han.

Kulturministeriet har meldt ud, at hjælpepakkerne vil blive forlænget sammen med de nye restriktioner, som gælder indtil 2. januar.

Præcis, hvad det betyder for Nyborg Voldspil ved formanden dog ikke endnu.

- Jeg ved det ikke, men jeg håber, vi kan få hjælp, siger han.