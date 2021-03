Nyborgs ældre: Mest tilfredse, men corona skaber ensomhed

Nyborgs ældre er generelt godt tilfredse med den service, kommunen tilbyder.

Det viser en Rambøll-undersøgelse, som er gennemført fra december 2020 til februar 2021.

Rambøll har spurgt kommunes ældre og deres pårørende om, hvad de synes om servicen i hjemmeplejen, på plejecentrene, inden for genoptræning og madlevering.

Resultatet er ret tydeligt, at de ældre generelt er tilfredse: 79 procent samlet set er tilfredse med hjemmeplejen, 77 procent med middagsmåltiderne, 84 procent er tilfredse med kommunens genoptræning, og 93 procent føler, at de har gavn af kommunens sygepleje

Men der er også ridser i lakken.

For både i hjemme- og sygeplejen oplever op mod halvdelen af de ældre, at det er forskelligt personale og dermed også forskellig kvalitet, de tilbydes.

En stor del af de ældre og pårørende mener også, at de får for dårlig information om ændringer. Det gælder også, når de ældre skal til genoptræning.

Og så er ensomhed et problem – næsten halvdelen oplever ensomhed og isolation, men formentlig er corona-restriktionerne her en del af forklaringen. 15 procent oplever deres livskvalitet som dårlig eller meget dårlig.

I sygeplejen er det 19 procent, der vurderer livskvaliteten som dårlig eller meget dårlig.

Op mod 90 procent ellere flere af de ældre i hjemmeplejen føler, at medarbejderne er omsorgsfulde, udviser respekt og er venlige.

Og tilsvarende høje tilfredshedstal scorer sygeplejen og genoptræningen.

Den kommunale madservice falder i de fleste ældre smag. 76 procent af brugerne siger, at maden smager godt, men 12 procent klager over manglende variation.

Til gengæld mener et flertal af de ældre ikke, at kommunen behøver bruge mange kræfter på at tænke økologi. 63 procent af de ældre har ikke forkærlighed for økologisk mad, mens 16 procent i høj grad ønsker økologi. 21 procent i nogen grad.