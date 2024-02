Nyborgs miljøforvaltning: Hus forbi til masse-påbud på giftgrund

Det er godt et år siden, at Nyborg Kommune gav projektfirmaet Innovater tilladelse til at bygge på den såkaldte Lynfrosten-grund.

En grund hvor Arbejdstilsynet indtil videre har givet 16 påbud og tre vejledende udtalelser for arbejdets omstridte udførelse, og hvor 3F Østfyn mandag meldte projektfirmaet til politiet for overtrædelse af miljøloven og manglende oplysning i udbudsmaterialet om den den omfattende forurening.

Forureningen stammer fra en tidligere tjærefabrik og produktion af plantegifte.

Men selv om Nyborg Kommune har givet en såkaldt paragraf 8 tilladelse - altså en byggetilladelse med en lang række betingelser - til at bygge på grunden, følger kommunen sig ikke forpligtet til at gribe ind over for Innovater.

Det oplyser miljøchef Jacob Juhl Harberg i et svar til TV 2 Fyn.