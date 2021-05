Nye coronapasregler åbner fitnesscenter - snyder du, risikerer du et års karantæne

- Det er naturstridigt at tjekke coronapas, så vi tænker, at det er dejligt, selvom der stadig er et krav om pas. Vi skal ikke nødvendigvis stå og tjekke alle, og det er vi rigtig glade for, siger biblioteksleder på Svendborg Bibliotek, Berit Sandholt Jacobsen.

Det forventes at kravet om coronapas udfases frem mod august, hvor alle danskere, der ønsker det, efter planen skulle være vaccineret.