Nye mobile autoværn skal forebygge trafikkaos på Storebælt

Det er Sund & Bælt, der driver Storebæltsforbindelsen, som har investeret godt 100 millioner kroner i de nye mobile autoværn. Det skriver Jyllands-Posten.

Hidtil har medarbejdere været nødsaget til at komme ud på selve broen og skrue autoværnet fra hinanden manuelt med svensknøgler, topnøgler og andet værktøj og på den måde føre trafikken over i den anden side af vejen.

Det har typisk taget omkring fire timer.

Men med de automatiske autoværn eller "overledninger", som er den tekniske betegnelse, vil det tage omkring 30 minutter, lyder det fra Storebælt ifølge avisen.

De omkring 60 meter lange mobile autoværn har hjul under, og af den grund kan de selv trille på plads og lede trafikken derhen, hvor den skal.

De har samtidig særlige fødder, så de kan stå helt fast. Dermed er sikkerheden lige så god som under normale forhold, skriver Jyllands-Posten.

Der er også investeret i 222 nye digitale skilte. De skal informere trafikanterne om, hvad der foregår, og hvordan de skal forholde sig.

Skiltene skal også informere om hastigheden, der bliver sat ned fra 110 til 80 kilometer i timen, når trafikanterne bliver ledt over i den anden side af motorvejen.

I de kommende måneder skal der sættes skilte op, og systemet testes. Til næste sommer vil det stå helt færdig.

- Skiltene kommer til at signalere til trafikanterne, at der nu er dobbeltrettet trafik, ligesom ved almindeligt vejarbejde, og at hastigheden derfor er nedsat, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund og Bælt, til avisen.

Over for Jyllands-Posten kalder Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef hos FDM, bilejernes organisation, tiltaget for "en supergod nyhed".

Derudover mener han, at især broer og tunneler vil være i stand til at benytte systemet med mobile autoværn.

Dansk Industri, DI, er samtidig begejstret. Også her er holdningen, at de mobile autoværn kan bruges mange andre steder end alene på Storebælt.

I den forbindelse kunne Michael Svane, direktør for DI Transport, godt se for sig, at de blev brugt ved eksempelvis udvidelse af motorveje, eller når der bygges nye.