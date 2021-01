Nye sager om godsvogne bekymrer pendlerformand

Uanset om det skyldes dårlige låse eller stærk sidevind på Storebælt, vil formand for Østfyns Pendlerklub, Frej Jensen, ikke acceptere godstog med løse sættevogne på skinnerne.

- Der er noget, som er fuldstændig galt på banen lige i øjeblikket, siger han.

Derfor har han sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), efter TV 2 Fyn søndag kunne afsløre, at der udover de to kendte tilfælde - hvoraf det ene kostede otte mennesker livet i januar 2019 - har været seks nye tilfælde, hvor sættevogne ikke har været korrekt låst fast til godsvogne fra DB Cargo.

- Lige så meget som det skaber en bekymring i forhold til den fysiske sikkerhed på banen, skaber det også en bekymring i forhold til, om dem, der nu er ansvarlige for det, overholder deres ansvar, siger Frej Jensen.

Vil undgå lignende situationer

Pendlerformand Frej Jensen er ikke den eneste, der er bekymret over de seks nye sager om sættevogne. For Didde Rasmussen fra Nyborg ligger det i baghovedet, når hun rejser med tog.

- Altså man tænker over det, når man går ind i toget. Det tror jeg ikke rigtig, jeg kan lade være med lige nu, hvor der er fokus på det igen, siger hun.

Indtil videre må godstog med lommevogne ikke krydse Storebælt indtil ugens udgang, og transportvirksomheden DB Cargo er sat under skærpet tilsyn, mens virksomheden over for Trafikstyrelsen mandag har skullet redegøre for de seks nye hændelser.

For pendlerformand Frej Jensen er det vigtigste at skabe sikkerhed og undgå, at der igen sker en ulykke som den i januar 2019.

- Det vigtigste for mig er ikke, at vi kigger tilbage og overanalyserer, hvorfor vi står i den her situation, men at vi sikrer os, at de læringspunkter, som er vigtige at tage med sig, bliver fundet, og at vi får sikret, at vi ikke kommer i den situation igen, siger han.