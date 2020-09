Nyt havnenært byggeri i Nyborg

Odense-firmaet H. Skjøde har solgt 40 boliger i Nyborg for 46 millioner kroner til boligforeningen AB Holmegården.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse til Byens Ejendom.

Projektet udgør et samlet etageareal på 3.300 kvm fordelt på tre etager fra 65-105 kvadratmeter.

Lejlighederne er placeret i direkte forbindelse med Holmegaardens eksisterende afdeling på Remisegade, så der kan opnås væsentlige driftsfordele på tværs af de to afdelinger.

Den nye afdeling vil i modsætning til den eksisterende afdeling rumme et større antal mindre almene boliger.

Totalentreprenøren, H. Skjøde Knudsen, der for nylig har købt arealet af DSB, har indvilliget i at påtage sig den fulde risiko for jordbundsforholdene, herunder for forurening og ekstrafundering, oplyses det.

Byggeriet skal placeres overfor den grund, hvor Nyborgs planlagte sundhedshus skal opføres.