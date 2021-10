Nyt nærhospital på vej i Nyborg: - Rigtig positivt, siger lokalpolitikere

Regeringen foreslår med udspillet blandt andet at oprette mellem 13 og 20 nærhospitaler i hele landet. Et af disse hospitaler skal altså ligge i Nyborg, og det er noget kommunens politikere er begejstrede for.

- Jeg er glad for, at man i den socialdemokratiske regering har lyttet til, at vi har brug for mere nærhed også i Nyborg Kommune, siger Sonja Marie Jensen, der er socialdemokratisk borgmesterkandidat i kommunen.

Tæt samarbejde med regionen

Regeringen vil afsætte fire milliarder kroner, der skal gå til bygninger, materiel og it-investeringer, der er nødvendige for at danne nærhospitalerne.

Det vil være regionernes opgave at søge de nødvendige midler for at oprette nye nærhospitaler, og det kræver samarbejde med kommunerne. Noget der ifølge Nyborgs borgmester allerede fungerer godt.

- Det, der nu skal ske med det her udspil, er, at vi i samarbejde med regionen skal kigge på, hvad er det for nogle muligheder, det giver.

- Nu skal vi have kigget ned i det, og det vi vil arbejde og knokle videre med, det er det tætte samarbejde med regionen på at få kigget på yderligere funktionalitet, lyder det fra Kenneth Muhs.

En attraktiv kommune

Nærhospitalernes opgaver bliver at hjælpe med de ukomplicerede sygehusfunktioner, som ikke er akutte. Det kan for eksempel være røntgenfotografering, blodprøver og opfølgningsforløb for mennesker med kroniske sygdomme som eksempelvis KOL eller diabetes.