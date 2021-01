Nyt parti ændrer Nyborgs økonomiudvalg

Nyborgs 1. viceborgmester og formand for Ældreudvalget hedder fortsat Carsten Kudsk.

Han bliver også siddende i Nyborgs økonomiudvalg, men nu som repræsentant for De Lokalnationale.

Det står fast, efter at politikerne i Nyborg Byråd tirsdag eftermiddag blev orienteret om de konstitueringsmæssige konsekvenser af Carsten Kudsk partiskift.

- Der står i vores konstitueringsaftale, at alle partier i byrådet skal være repræsenteret i økonomiudvalget. Derfor bliver der nu plads til Dansk Folkepartis Anne-Marie Palm-Johansen. Carsten Kudsk beholder sig plads i udvalget, men nu som repræsentant for De Lokalnationale, siger Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).

Han oplyser, at det aldrig har været på tale at fratage Carsten Kudsk de poster, han fik ved konstitueringen, men dengang som repræsentant for Dansk Folkeparti.

- Det ville være en overtrædelse af den kommunale styrelseslov, hvis vi gjorde det, siger Kenneth Muhs.

Venstre, der har fire medlemmer i økonomiudvalget, afgiver til gengæld én plads, så det ikke bliver nødvendigt at udvide økonomiudvalget.

Det ville nemlig have krævet to på hinanden følgende byrådsmøder at få ændret styrelsesvedtægten.

- Hvis vi skulle udvide økonomiudvalget for, at alle partier kan være repræsenteret, er vi faktisk nødt til at udvide til 11 pladser, fordi Venstre også ville få de næste to pladser i udvalget efter den d’hondtske fordelingsnøgle. Den ene plads skulle vi så efterfølgende give til Dansk Folkeparti.

Derfor vælger Venstre en mere simpel løsning, nemlig at afgive en af sine pladser, siger Kenneth Muhs.

Det bliver Venstres Søren Svendsen, der frivilligt træder ud af udvalget.

Nyborg Byråd har tidligere haft et medlem fra Dansk Folkeparti, der blev løsgænger midt i valgperioden. Det var Helle Frøslev, og hun beholdt ligeledes de poster, hun havde fået ved konstitueringen.

Venstre har absolut flertal i Nyborg Byråd.