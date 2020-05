Glæder sig: Nyt projektfirma overtager omstridt grund i Nyborg

Mens politikerne i Nyborg i næste uge skal tage stilling til 45 lokalplan-indsigelser mod detailcenter-byggeri på den såkaldte Lynfrosten-grund, har en ny ejer overtaget grunden.

Det er Philipsen Gruppen, som købte grunden i 2013 for 20 millioner kroner, der har videresolgt arealet i en betinget købskontrakt til projekt-udviklingsfirmaet Innovater A/S med kontorer i Århus og København.

Læs også Lynfrosten-forurening: Dansk Folkeparti skifter hest - er nu imod lokalplan

Både de handlende i bymidten og mange borgere frygter på baggrund af flere detailhandels-analyser, at bymidten kommer til at lide under handlen fra det 15.000 kvadratmeter store center.

Og den diskussion er tilsyneladende nået frem til de nye ejere.

- Vi har forsøgt at holde os orienteret om debatten i Nyborg, og vi frygter ikke, at det nye center skal gå ud over bymidten. Vi er orienteret om, hvilke butikker vores forgænger Philipsen Gruppen har haft kontakt til, og det er såkaldte box-butikker, som der ikke ligger nogen af i bymidten, siger Michael K Thomsen, udviklingschef i Innovater til TV 2/ Fyn.

Han erkender dog, at debatten om, hvordan et nyt handelscenter vil påvirke den allerede eksisterende handel, kan være svær at komme på en facitliste.

- På det miljømæssige område har vi ikke selv nogen viden, men her læner vi os op af regionen og de øvrige rådgivere, der har været på projektet, siger Michael K. Thomsen.

Innovater har opretholdt forbindelsen til Philipsen Gruppens kontakter, men begynder først realitetsforhandlinger med butikkerne, når man er længere fremme i processen.

- Vi vil skabe et område på Lynfrostgrunden, der bidrager til den samlede vækst, siger Michael K Thomsen.

Innnovaters udviklingschef forventer, at man kan gå i gang med byggeriet efter Tour de France har været på visit i Nyborg næste sommer.

Innovater A/S er lige nu i gang med at udvikle et lignende projekt i Næstved på i alt 16.000 kvm og vil trække på erfaringer og branchekendskab fra dette projekt, når Nyborg-projektet skal realiseres, oplyser man.

Om Innovater Siden 2008 har Innovater udviklet over 150.000 kvadratmeter byggeri fordelt på over 100 projekter, til kunder over hele landet.

Overblikket og projektstyringen er samlet hos Innovater i hele projektforløbet.

Ud over et tæt samarbejde med detailkæderne varetager firmaet projekter inden for ny- og ombygning af lokal- og bydelscentre, boligprojekter og byudviklingsprojekter, som kombineret detail, erhverv og bolig.

Innovater har endnu ikke afleveret sit 2019-regnskab. I 2018 havde selskaet en bruttofortjeneste på 56 millioner kroner og et overskud før skat på 35 millioner kroner og 18 ansatte.

Egenkapitalen var på 74 millioner kroner. Læs mere om de projekter Innovater har udviklet

Projektet i Næstved er tegnet af Årstiderne Arkitekter/Retail Architects, og samme firma kommer til at slå stregerne i Nyborg og skabe "et flot sammenhængende byggeri med en grøn profil", oplyser firmaet.

Innovater har overtaget grunden ved Storebæltsvej på grund af den attraktive beliggenhed, som byport fra E20, exit 45 og ind til Nyborg bymidte, et højt kundegrundlag for et fremtidigt succesfuldt handelsliv med både nye detailhandels- og dagligvarebutikker, caféer og restauranter, oplyser firmaet.

Læs også Lynfrost-krigen: - Vi kunne flytte den her forurening

Philipsen Gruppen oplyser ikke, hvorfor man har solgt grunden, men skriver blot i en pressemeddelelse:

- Vi er helt trygge ved at overlade processen til Innovater og ser frem til at se slutresultatet, siger Ole Philipsen, administrerende direktør hos Philipsen Gruppen.

Innovator har eksisteret siden 2008 og har p.t. gang i flere projekter på Fyn bl.a. et rækkehusbyggeri i Rantzausminde og bolig- og erhvervsbyggeri på Odense Havn.

Ifølge Michael K Thomsen er det hensigten at sælge byggeriet til en investor, når byggeriet er kommet på Innovaters hænder efter den betingede købsaftales udløb.