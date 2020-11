Nyt testcenter åbnet i gammelt kapel

Et nyt testcenter er åbnet i Nyborg. Centret ligger i et gammelt kapel på Grejsdalen i Nyborg.

Centret skal være med til at gøre det nemmere at få testet flere østfynboer.

- Det er vores forsøg på at sikre, at testkapaciten er mere decentralt tilgængeligt, så man ikke skal til Odense eller Svendborg for at blive testet, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Borgmester: Derfor er det vigtigt for Nyborg

I Nyborg er det afgørende at få så mange testet som muligt. I august blev kommunen den første på Fyn, hvor smitten for alvor blussede op igen efter en mere rolig sommerferie med få smittede.

- Det er bestemt et vigtigt element, netop fordi hvis man får testet flere, kan vi også finde dem, der er smittet. Det betyder, at de kan blive isoleret. Det betyder, at ved de smittekæder og de personer, der er omkring, kan vi lave smitteopsporing og få sat ind, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Testcentret ser - desværre - ud til at være kommet for at blive.

- Det er noget, vi skal leve med længe endnu, forudser borgmesteren.

På de nye testcentre som i Nyborg og Middelfart kan borgere uden symptomer og borgere med milde symptomer på covid-19 blive testet, når de har bestilt tid på coronaprover.dk.

Hele Fyn - undtagen Ærø - oplever i disse uger et højt antallet smittede. Alene i Nyborg er 32 personer blevet smittet den seneste uge, hvilket givet incidenstal på over 100.