Opbakning i Folketinget: Ny anlægslov kan redde Nyborgs slotssatsning

Der er håb forude for Nyborgs kuldsejlede slotsprojekt.

Både Venstre og Socialdemokratiet nævner nu muligheden for at vedtage en ny anlægslov udelukkende indeholdende Nyborgs slotsprojekt.

Udmeldingen kommer, efter at Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), og direktør for Østfyns Museer Erland Porsmose onsdag havde foretræde for Folketingets kulturudvalg.

- Det er statens projekt, og det er tit, at staten laver en anlægslov, når man vil have projekter igennem. Det er fint, at Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde sagen med stemmerne 4-3. Det kritiserer jeg ikke. Jeg værdsætter, at man har et system inden for de regler, som Miljø- og Fødevareklagenævnet navigerer efter, men så må andre påtage sig ansvaret og lave den nødvendige anlægslov, men lad os nu høre, hvad ministeren siger til det, siger formanden for Folketingets kulturudvalg, Hans Chr. Schmidt (V).

Senest i 2017 brugte Folketinget en anlægslov, der gav mulighed for at opføre Statens Naturhistoriske Museum uden at skulle igennem lange høringsfaser.

- Vi mener, at slotsprojektet skal laves, og jeg har i øvrigt meget svært ved at forstå klagenævnets afgørelse. Jeg kommer selv fra Sønderjylland, hvor vi har Koldinghus, der var en ren ruin, da jeg var dreng. Se, hvor flot det er blevet. Vi har også andre projekter i støbeskeen bl.a. ved Dannevirke, som jeg håber bliver gennemført, siger Hans Chr. Schmidt.

Også det fynske folketingsmedlem Jan Johansen (S) erlærer sin fulde støtte til en anlægslov, der kan få projektet ud over rampen.

- Der er flere eksempler på, at anlægsloven kan bruges, og her kunne det være godt for Nyborg Slot. Hele verden forandrer sig. Derfor skal vi bevare, men vi har også et ansvar for, at folk kommer og besøger vores slotte og attraktioner, siger Jan Johansen.

Folketinget og Finansudvalget har via to aktstykker i 2015 og 2020 allerede givet sin tilslutning til det projekt, som Miljø- og Fødevareklagenævnet skød ned den 17. december.

Staten bidrager desuden med et halvt hundrede millioner kroner til projektet.

Kulturminister Joy Mogensen (S) sagde for nylig til TV 2 Fyn, at hun vil have projektet tilbage på sporet, og at hun ikke vil afvise, at museumsloven skal laves om.

Hun venter i øjeblikket på en redegørelse fra Miljø- og Fødevareklagetnævnet, der forkastede slotsprojektet med henvinsing til, at byggeriet af slottets nye udstillingscenter vil blive bygget på fortidsminde og fredet jord - og at der dermed ikke kan gives dispensation af Slots- og Kulturstyrelsen til projektet.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, var tilfreds efter formiddagens foretræde.

- Det var en god oplevelse. Det er jo også statens eget projekt, og der var stor interesse og stor opbakning i forhold til betydningen af projektet, siger Kenneth Muhs.

Han fremhævede på foretrædet, at Miljø- og Fødeklagenævnets beslutning risikerer at smitte af på mange kommende projekter, der så også er i fare for at blive droppet.

- Vi er på Christiansborg i dag, men det er også bygget på et fortidsminde. For det brændte i 1925, siger Kenneth Muhs.