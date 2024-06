Ordblind fik "300 afslag" - nu er hun årets bedste håndværker

Derefter begyndte Stine Grønholdt på mekanikeruddannelsen.

- Det var fedt. Det var lidt mere fysisk, og man var ude på værkstedet og fik lov at skrue lidt i stedet for bare at sidde i en klasse.

Det skulle dog vise sig alligevel ikke at blive et helt problemfrit forløb for Stine Grønholdt. I løbet af uddannelsen skal man ud at finde sig en læreplads, og det var ikke nogen helt nem opgave.

- Jeg tror, jeg nåede at søge 300 forskellige steder, hvor jeg blev afvist. Det var alt lige fra "måske ham lidt længere nede ad gaden mangler". Men også mere ubehagelige som, at hvis de skulle have nogen, så skulle det være en dreng, eller et af stederne hvor de bare smed min ansøgning ud lige foran mig.

I sidste ende fandt Stine Grønholdt dog CarPeople i Nyborg, som var villig til at give hende en læreplads. Siden da har hun ikke set sig tilbage.

Det blev både til et tolvtal til afgangsprøven og sidenhen en ansættelse hos selvsamme CarPeople i Nyborg.

Det har medført, at hun har fået titlen som "Årets Bedste Håndværker 2024", af Håndværker- og Industriforeningen Odense d.18 maj. Det er en pris som de uddeler hvert år til en håndværker, som har gjort sig særligt bemærket, og i år så var det altså Stine Grønholdt. Derfor ærgrer det hende da også, at det skal være så svært at få læreplads som ung kvinde i en mandebranche.

- Jeg synes, det er øv, at det skal være sådan. Men måske er det fordi, at folk stadig skal vænne sig til, at kvinder godt kan være inden for en mandebranche, og så vil det ændre sig med tiden. Men det er da ærgerligt.