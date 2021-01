Ordfører vil fremskynde analyse: - Man skal trygt kunne bevæge sig i tog over Storebælt

Der kan være tvivl om vindmålingernes kvalitet.

Sådan lød en af konklusionerne, da Havarikommissionen udgav den endelige redegørelse for dødsulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019.

Konsekvensen blev igangsættelsen af en analyse af broens vindforhold 20. december samme år. En opgave, der blev placeret hos Banedanmark. Men nu, mere end et år senere, er den endnu ikke færdig - og det bliver den ikke før til sommer, viser en redegørelse, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af.

Det lange forløb skyldes, at "der har været flere spørgsmål til grundlaget for anbefalingen, og hvad Banedanmark som følge heraf skal undersøge," fremgår det.

Men det er utilfredsstillende, mener Rasmus Vestergaard Madsen. Han er transportordfører for Enhedslisten og har nu bedt transportministeren presse på for, at tempoet sættes op.

- Den rapport viser jo, om vi får et retmæssigt billede af de vindforhold, der er på Storebælt i dag. Det er helt afgørende for mig, at man trygt kan bevæge sig i tog over Storebælt, så derfor har vi brug for den viden for at vurdere, om vi skal lave nogle foranstaltninger for at skærme eller opsætte andre former for tekniske anlæg, siger han.

Ny hændelse forhøjer prioriteten

Så længe analysen pågår, kører togene med nedsat hastighed over bæltet. Men det var altså ikke nok til at forhindre, at en trailer 13. januar i år løsrev sig fra dens lommevogn, mens den befandt sig på lavbroen.

Analysen har endnu højere prioritet nu, end den havde før Rasmus Vestergaard Madsen (Ø), transportordfører

En trafikant opdagede den løse godstransport og alarmerede politiet, inden der skete nogen skade.

Episoden understreger ifølge transportordføreren behovet for, at analysen af vindforholdene gøres færdig. Vel at mærke inden 20. juni, som Banedanmark på nuværende tidspunkt har varslet som det mest realistiske.

-Selvfølgelig skal analysen være ordentlig og grundig, det er klart, men jeg synes, det har taget lang nok tid nu - og jeg synes, at den nu har endnu højere prioritet, end den havde før, siger Rasmus Vestergaard Madsen.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn medgiver Martin Harrow, områdechef for Kvalitet & Sikkerhed i Banedanmark, at analysearbejdet har taget for lang tid. De fastholder dog forventningen om, at arbejdet først er færdigt i juni 2021.

Ni hændelser siden dødsulykken

Det var netop en redegørelse for hændelsen med den løse trailer 13. januar, som alle Folketingets transportordførere onsdag var indkaldt til briefing om. Her kom det blandt andet frem, at selskabet DB Cargo siden dødsulykken i 2019 har registreret ni problemer med deres lommeevogne.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger blev minimum seks af de i alt ni hændelser registreret af DB Cargo selv. De vurderede, at der var tale om "mindre alvorlige" fejl, og gik derfor ikke videre med oplysningerne til myndighederne.

Nu, hvor styrelsen er blevet bekendt med antallet af hændelser, er det blevet vurderet nødvendigt at indføre yderligere regler på området. Foruden et midlertidigt forbud mod kørsel med lommevogne i hele landet indføres der krav om, at alt gods både låses og spændes fast på vognene.

Det kan ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) meget vel blive en permanent tilstand, fortalte han onsdag til TV 2 Fyn:

- Det er klart, at det kommer til at koste noget ekstra, men den ekstra omkostning er en nødvendig forudsætning, fordi sikkerhed går forud for alt.