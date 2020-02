Over halvdelen dropper højtlæsningen: Fynsk børnehave læser stadig med børnene hver dag

- Sig mig, har du tomater i øjnene?, læser Rie Wittrup Sørensen højt.

Hun er pædagog i Valhalla Børnehus i Nyborg, hvor pædagogerne hver dag læser højt for børnene. Men det er langt fra i alle børnehaver, der bliver læst højt for børnene.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har halvdelen af landets børnehaver droppet højtlæsning. Men det gælder ikke for Valhalla Børnehus.

- Det er en del af vores kultur her i huset, at vi læser, og at vi har bøger tilgængelige for børnene. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at det er en naturlig del af vores dagligdag, siger Rie Wittrup Sørensen.

Højtlæsning udvikler børns sprog

Og det er vigtigt for udviklingen af børns sprog, at der bliver læst højt for dem.

Det forklarer børnesprogsforsker Justin Markussen-Brown, der laver kurser for pædagogerne i blandt andet Odense Kommune.

- Højtlæsning er vigtigt, fordi det fungerer som en slags vitaminindsprøjtning i et barns sproglige udvikling. Det er et redskab for de voksne - uanset om de er forældre eller medarbejdere i en daginstitution, siger han.

Knap halvdelen af børnehaverne benytter ikke bøger "At så mange kommunale børnehaver kun opfylder kriterierne for utilstrækkelig kvalitet, skyldes, at personalet i 48 procent af børnehaverne slet ikke benytter bøger sammen med børnene. Det vil sige, at personalet hverken læser højt eller på andre måder inddrager bøger i aktiviteterne. For eksempel bruges der ikke billeder fra bøger, og der tales ikke om indholdet i bøger." (s. 68). Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut: Læringsmiljø i kommunale børnehaver (2020) Se mere

Travl dagligdag er et problem

Ofte er en travl hverdag en udfordring. Det gælder også for Rie Wittrup Sørensen og hendes kollegaer i Valhalla Børnehus. Men de prioriterer alligevel højtlæsningen.

- Vi har et naturligt fokus på sprogtilegnelse, og det er bøger og litteratur en stor kilde til. Børnene rummer så mange begreber og følelser, de rummer så meget at tale om, siger Rie Wittrup Sørensen.

Derfor ærgrer det hende også, at mange af hendes kollegaer i landets børnehaver ikke læser højt med børnene i hverdagen. Men det har måske en naturlig forklaring, mener Rie Wittrup Sørensen.

- Det synes jeg er rigtig trist, for bøger kan rigtig mange ting. Men det er måske også et udtryk for den dagligdag, vi har, hvor det kan være svært at finde de små oaser, hvor vi har tiden og roen til at at sidde med børnene og læse, siger hun.