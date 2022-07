Overenskomst: Atter strid mellem østfynsk ærteavler og fagforening

Driftsselskabet Greenpeas A/S landede et underskud på 5,3 millioner kroner før skat som følge af ustabile leverancer fra sine selskaber i Marokko og Portugal, frostskader på vinterærterne og manglende høst af et større areal på grund af manglende arbejdskraft.

Peter Skov Johansen har nu besluttet at stoppe aktiviteterne i Marokko.

Der er forventninger om et positivt driftsresultat i indeværende år, hedder det i ledelsesberetningen.



Peter Skov Johansens holdingselskab er velpolstret med en egenkapital på godt 17 millioner kroner - de kortfristede gældsforpligtelser er til sammenligning på 673.000 kroner.