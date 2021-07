Overfald og stress: Sygeafdeling hårdt belastet i Nyborg Fængsel

Arbejdstilsynets konklusion var, at der er utilstrækkelig forebyggelse af problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for angst, depression og hjertekarsygdomme samt udbrændthed hos de ansatte.

Nyborg Fængsel har fået indtil den 15. oktober 2021 til at komme med løsningsforslag.

I november 2020 var Arbejdstilsynet på besøg - denne gang i afsnittet Sdr. 1.

Her blev der også givet påbud.

- Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdet med indsatte i Sdr. 1 i Nyborg Fængsel ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hedder det.

Indsatte presser indsatte

Arbejdstilsynet nævner i den forbindelse, at der er massive konflikter med de indsatte og et enormt pres på ansatte, at der er indsatte som er stærkt negativt styrende og dominerende, som presser de andre indsatte.

Desuden skriver Arbejdstilsynet, at flere af de indsatte har mange disciplinærsager på grund af vold og trusler, at der er eksempler, hvor indsatte har givet udtryk for, at de er villige til, at overfalde en ansat, for at komme væk fra afdelingen og at indsatte giver udtryk for, at de hellere vil sidde i strafcellen, end afsone på afdelingen,



Tilsynsbesøget kom i forlængelse med beslutningen om, at der skulle sidde to sammen i cellerne, fordi der var belægningsproblemer i andre fængsler i Danmark.