Overtrådte corona-regler: Is koster en sigtelse og en bøde

Fyns Politi måtte mandag have bødeblokken frem, da en restaurationsejer i Nyborg ikke overholdt corona-restriktionerne.

Der blev på stedet solgt is og slik. Det må man godt. Men der var på også opsat stole og borde ved restaurationen, og her sad der seks personer og nød deres is.

- Når der er sat borde og stole frem, så inviterer det til, at man tager ophold. Og den går ikke, siger vagtchef Peter Vestergaard, Fyns Politi.

Ejeren af stedet er sigtet for overtrædelse af corona-reglerne for udendørsservering og får altså en bøde.

11 mænd, 11 bøder

Omkring 1. maj blev det opgjort, at omkring 40 personer på Fyn havde fået en bøde for ikke, at overholde myndighedernes restriktioner er om blandt andet afstand, afstand, afstand.

Det påbud fik en gruppe på 11 mænd ved Kerteminde Havn at føle søndag aften.

De 11 mænd, som af Fyns Politi beskrives som "midaldrende", fik hver en bøde på 2.500 kroner.

Gruppen var samlet til et vandsportskursus, men forbrød sig mod forbuddet mod at forsamle sig flere end ti under coronakrisen.

40 stak af fra bøde

I påsken blev syv personer sigtet, da Fyns Politi langfredag måtte afbryde en fodboldkamp i Odense.

Her var ganske simpelt for mange personer samlet og stod alt for tæt.

Ifølge Fyns nåede 40 tilskuere at stikke af, da lovens lange arm dukkede op.

