På én time blev markant flere elever interesseret i ny karrierevej

Det tog én time - så blev markant flere folkeskoleelever interesseret i at tage en erhvervsuddannelse.

I formiddags var en række erfarne håndværkere og unge lærlinge forbi 4kløverskolen i Ørbæk på deres "Tour de folkeskole" for at informere 8. og 9. klassere om, hvad det vil sige at vælge en faguddannelse.

Touren sker i samarbejde med Nyborg Kommune, hvor lokale firmaer har svært ved at få lærlinge nok, hvilket kan have konsekvenser fra erhvervslivets fremtid.

Men måske er det efter i dag ved at vende.

Som et eksperiment bad TV 2 Fyn nemlig 60 af eleverne om at markere deres interesse for at tage en erhvervsuddannelse før og efter oplægget med farvede post-it-sedler.

Og resultatet overraskede.

Før oplægget var 26 af eleverne interesseret i en faguddannelse. Efter oplægget steg tallet til 41. Det er en stigning på omtrent 56 procent.

- Det kan vi kun være tilfredse med. Det betyder jo, at det vi gør i dag ikke er spildt, siger Lars Knudsen, som er leder af sekretariatet hos Erhverv og Vækst.

Han understreger dog, at det vigtigste ikke nødvendigvis er, at eleverne vælger erhvervsuddannelsen efter oplægget - de skal bare være mere afklaret. Så selv hvis der er svaret nej begge gange, så er det gjort på et mere oplyst grundlag. Og det er godt nok.

Stigningen kan ifølge lederen også sige noget om, hvor lidt oplysning eleverne har haft forinden oplægget, og at det understreger vigtigheden af mødet med folk fra branchen selv.