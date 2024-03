På torsdag sættes der ild til Sprogø

Sund & Bælt har besluttet at indføre afbrænding som en del af sin naturpleje. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Formålet med afbrændingen er at styrke biodiversiteten på arealer med høj vegetation, som udkonkurrerer de mindre og mere sjældne urter. Metoden er ikke kun til gavn for naturen, men har også et driftsmæssigt potentiale, da afbrænding kan anvendes på skråninger og områder, der er vanskelige at vedligeholde.

Afbrænding understøtter Sund og Bælts bæredygtighedsstrategi, hvor målet blandt andet er at skabe et positivt aftryk på natur og biodiversitet.

I første omgang vil forsøget blive udført på udvalgte arealer ved Halsskov og på Sprogø. Den første afbrænding er planlagt til torsdag den 7. marts.

Det præcise tidspunkt afhænger af vejret, hvor særligt blæst har betydning for, hvornår det er muligt at udføre afbrændingen. Derfor er der også risiko for, at afbrændingen aflyses eller igangsættes i sidste øjeblik.

Hvis forsøgene er en succes, er planen at anvende afbrænding som en naturlig del af drifts- og naturplejen på andre af Sund & Bælts arealer, herunder også Femern Bælt-projektets naturarealer.