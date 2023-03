Pårørende om påbud til Fynsk plejehjem: - Jeg bliver utryg

Pårørende Marianne Aadal bekræfter den konklusion, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet efter et tilsyn på Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg.

Som TV 2 Fyn de seneste par dage har afdækket, så lider det seks måneder gamle friplejehjem under blandt andet manglende inddragelse og indgåelse af aftaler med pårørende.

- Jeg kan genkende en del af det som Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, siger Marianne Aadal.

- Jeg har lavet aftaler, som de ikke efterlever. Det er frustrerende og anstrengende, at man skal tjekke og tjekke igen og igen.

Marianne Aadal forklarer, at det set udefra måske kan virke som om, at det ikke er så slemt.

- Men i det store billede bliver det frustrerende. Jeg bliver utryg og irriteret, når indgåede aftaler ikke bliver efterlevet.

Som eksempel giver hun, at personalet ikke som aftalt giver besked om, at medicin som hun skal afhente, er blevet bestilt.

- Jeg er ikke ude efter at hænge personalet ud, men jeg synes der skulle være mere uddannet personale. Problemerne er kendetegnet ved, at der er for få der har kompetencer, siger Marianne Aadal og tilføjer:

- De vil helt sikkert gerne gøre det godt, men der er et eller andet der halter i systemet.

- Måske har de åbnet for tidligt. Det har jeg også sagt til dem, siger Marianne Aadal.

Da hun og hendes 88-årige mor valgte Strandhøjen var de ikke i tvivl om, at det var et godt valg. Men her knap seks måneder senere er begejstringen dalet.

- Vi havde stor tillid til det og et positivt indtryk. Det ligger jo smukt, og de havde masser af gode intentioner, siger Marianne Aadal og fortæller, at hun ikke de store erfaringer med plejehjem. Kun et aflastningsophold, som var forløbet godt.

- Men alle de ting, man bliver sat i udsigt på Strandhøjen, sker ikke, siger Marianne Aadal og tilføjer, at der er ikke ret meget af det der stod i brochuren om Strandhøjen, som er blevet opfyldt.

- Fra min mor flyttede dertil, har jeg bokset med de samme ting. Det er ikke i orden.

Det er ikke kun Marianne Aadal, der er blevet utryg. For selvom hun skærmer sin mor for de udfordringer, der er, så rammer det også hendes mor.

- Min mor bliver involveret i nogle ting, som hun ikke bør involveres i.