Pårørende til Storebælts-ulykken vil klage over afgørelse: - Jeg får ikke fred, før der er placeret et ansvar

Ifølge statsadvokaten var DB Cargo bekendt med den mulige begrænsede holdekraft i skammeltypen, men efter at Trafikstyrelsen blot havde taget til efterretning, at låsene var godkendt og opfyldte de stillede krav, mente DB Cargo, at skammeltypen var sikkerhedsmæssigt forsvarlige at anvende.

- Men det svarer til, at jeg har min bil til syn. Den bliver godkendt, men jeg ved selv, at den har defekte bremser. Hvis jeg bliver stoppet af politiet, er det jo ikke en forklaring, der fritager mig for ansvar. Men det gør det åbenbart efter togloven. Her står der til gengæld, at trafikoperatørerne skal sørge for, at materialet er godkendt og sikkert, siger Lasse Pedersen.

Skrivebordsafgørelse

- DB Cargo inspicerede deres egne vogne og oplyste til Trafikstyrelsen, at vognene var okay. Så lavede Trafikstyrelsen en skrivebordafgørelse på, at de var okay. Men styrelsen skulle jo have været på stedet og med egne øjne set, at tingene var i orden, siger Lasse Pedersen.

På den baggrund mener han, det er værd at overveje, om Trafikstyrelsen ikke bør politianmeldes.

Da Havarikommissionen i januar i år kom med sin konklusion på episoden i 2021, blev den efterfulgt af en regulær skideballe til Trafikstyrelsen fra daværende transportminister Benny Engelbrecht.

Der blev desuden varslet en uafhængig undersøgelse af Trafikstyrelsens håndtering af sagen.

I samme forbindelse kom det frem, at DB Cargo siden 2019 havde været impliceret i ni tilfælde, hvor der var registreret låseproblemer.

Ny lovgivning

I september måned kom der en lovændring via en bekendtgørelse for lommevogne, der gør det muligt at idømme straf op til to års fængsel ved skærpende omstændigheder, men ellers bøder og op til fire måneders fængsel.

Bekendtgørelsen har skærpet kravene til fastholdelse af gods og containere på lommevogne.

Trafikstyrelsen har efter episoden i januar 2021 lovet at skærpe kontrollen.

Havarikommissionen har anbefalet, at der indføres fælles europæiske regler til sikring af fastholdelse af sættevognstrailere læsset på lommevogne, men det er ikke lykkedes at få Det europæiske Jernbaneagentur til at indføre fælles regler.