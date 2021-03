Pendler nervøs for genåbning: Frygter høj smitterisiko i den kollektive trafik

Inden coronapandemien ramte landet, var overfyldte tog hverdag for mange pendlere.

En af de pendlere er Frej Jensen. Han er pendlerrepræsentant i Nyborg Pendlerklub.

I dag kræver alle togafgange en pladsbillet, men genåbningssnakken gør Frej Jensen nervøs.

- Jeg er bange for, at vi kommer i en situation med overfyldte tog, før det er forsvarligt. Simpelthen at vi kommer i en situation, vi ikke kan kontrollere, siger han.

Glemt i genåbningen

Spørger man Frej Jensen fylder den kollektive transport ikke fået nok i debatten om en yderligere genåbning.

- Der er meget fokus på genåbning, og det er jeg også enig i, at der bør være. Men det virker ikke til, at konsekvenserne ved en potentiel genåbning af den kollektive trafik er med i overvejelserne, siger han.

Han mener netop, at togene i værste fald kan risikere at blive en katalysator for spredning af coronavirus.

- På Nyborg Station er der for eksempel en masse mennesker, der hver dag tager mod København. De sidder i togene halvanden time, spreder sig rundt i hele hovedstadsområdet og tager så hjem igen, siger han og fortsætter:

- Hvis ikke der er en risiko ved det, så er alt i den skønneste orden. Jeg tror bare, at vi er i en situation lige nu, hvor der er så meget fokus på genåbning, at man helt glemmer at medtænke det faktum, fastslår han.

En gentagelse af sommeren

Helt konkret frygter Frej Jensen en gentagelse af togforholdene i sommer.

- I sommer valgte man, da man øgede kapaciteten i togene, at suspendere pladsbilletkravet. Det frygter jeg, vil ske igen, siger han og fortsætter:

- Uden krav om pladsbillet, er der ingen adgangsbegrænsning. Og så står folk bare på det tog, der er lettest for dem. Uanset om de skal stå helt mast eller ej, siger Frej Jensen.

Nu håber han, at politikerne vil rette fokus mod den kollektive trafik, således at den nødvendige afstand i en potentiel genåbning, fortsat kan sikres.