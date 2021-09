Pendlere om fjernede rejserestriktioner: - Det er meget mere fleksibelt

Mette Gylling Dørup fortæller, at restriktionerne har skabt problemer fra tid til anden, fordi det ikke altid har været let at komme med, når alle har skulle reservere plads i toget.

- Det har været svingende, fordi der ind imellem har været togvogne, der ikke er kommet, og så har man alligevel stået som sild i en tønde, siger hun.

Det har været irriterende

Kasper Jakobsen er ligesom Mette Gylling Dørup godt tilfreds med, at rejserestriktionerne nu er fjernet.

- Det er dejligt, at man ikke først skal ind og bestille alt det billet-værk først. Jeg synes, det har været irriterende og nogle gange lidt svært at finde rundt i, hvornår man skulle bestille og hvornår man ikke skulle. Så det er super godt, siger Kasper Jakobsen.

Fleksibiliteten, at man ikke skal bruge tid på pladsreservation inden togrejsen, gør en forskel for Kasper Jakobsen:

- Meget. Fordi det skal bare være nemt at hoppe på toget. Som det altid har været. Sådan skal det blive ved med at være.

Nu hvor kravet om en pladsbillet ikke længere er gældende, betyder det, at man igen skal betale, hvis man ønsker en siddeplads. Det koster 30 kroner at reservere en plads i toget.