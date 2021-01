Placering endnu ukendt: Sydbank planlægger åbning i Nyborg

Der ligger allerede fem forskellige banker i Nyborg, men det stopper ikke Sydbank i deres planer.

Hvis de rette medarbejdere dukker op, kan det lige pludselig gå stærkt Claus Braad Hansen, Områdedirektør, Sydbank

I det første halvår af 2021 planlægger en af de største banker på Fyn nemlig at udvide forretningen med en ny filial i Nyborg.

- Vi vil gerne ud, hvor kunderne er. Andre større banker har rykket dele af deres service til Odense, og med vores nye filial kan vi tilbyde fullservice til både erhverskunder og private, siger Claus Braad Hansen, der er Sydbanks områdedirektør på Fyn, til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Vi har lignende filialer i både Svendborg og Faaborg, og de klarer sig rigtig fint. Derfor forventer vi, at det samme vil ske i Nyborg.

Placering endnu ikke besluttet

Men præcis hvor den nye Sydbank skal ligge i byen, ved Claus Braad Hansen ikke endnu. Men områdedirektøren er dog sikker på, at den nye filial skal ligge et sted, hvor mange kommer forbi hver dag.

- Jeg er allerede blevet kontaktet af op mod 20 udlejere, som mener, at de har de helt rette lokaler til os, så det bliver ikke noget problem at finde den helt rette placering, siger Claus Braad Hansen.

Læs også Danske Bank lukker kasser - Odense overlever

Men Sydbank er ikke kun på udkig efter de helt rigtige lokaler, de leder også efter de rigtige medarbejdere til den nye filial.

- Vi vil gerne åbne hurtigst muligt, men vi skal først have ansat de helt rigtige medarbejdere. Vi går efter nogle, der er bosat i Nyborg, og som derfor deltager i det lokale netværk, siger Claus Braad Hansen.

Kan gå stærkt med at åbne

Lige nu er Sydbank altså ikke nået langt i processen med at åbne en ny filial, man spørger man Claus Braad Hansen, så kan det gå stærkt med at få planerne på tegnebrættet til at blive til virkelighed.

- Realistisk set går der nok nogle måneder, før vi er klar til at åbne, men hvis de rette medarbejdere dukker op, kan det lige pludselig gå stærkt, siger Claus Braad Hansen, der oplyser, at de ønsker at ansætte mellem fire og seks medarbejdere.

Læs også Sorte lånehuller: Fynske virksomheder på landet opgiver samarbejde med banker

Og når først bankens placering er fastlagt og de nye Sydbank-kolleger er ansat, så forventer omrde direktøren, at kunderne i Nyborg vil få stor glæde af den nye filial.

- Der sker meget i Nyborg for tiden, og der er et enormt godt erhvervsklima, så det er kun en fordel for de erhvervsdrivende at kunne vælge en bank, der tlbyder fullservice, siger Claus Braad Hansen.