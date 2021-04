Plagede naboer til motorvej frygter at blive glemt

Selv om der i regeringens infrastrukturplan lægges op til at bruge tre milliarder kroner til støjbekæmpelse, frygter de plagede naboer i Nyborg, at pengene primært vil blive brugt til nye motorvejsudvidelser, eksempelvis den syd om Odense.



- Jeg forventer, at der sker meget lidt, medmindre vi formår at råbe politikerne op, siger Niels Bjørkbom, som står bag facebookgruppen “Foreningen mod motorvejsstøj i Nyborg” og i årevis har kæmpet for bedre støjskærme langs motorvejen.

- Det er ikke rart at sidde i haven. Jeg sover ikke med vinduet åbent. Når der kommer lastbiler, bliver det voldsommere, og der kommer rigtig mange af dem hvert minut, fortæller han.