Plan for Lynfrosten: Nyt butiksområde deler bymidte

Efter mange års gisninger om, hvad der skal ske med den forgiftede Lynfrosten-grund i Nyborg, er kommunens forslag til en lokalplan torsdag blevet offentliggjort.

Det er således første gang, offentligheden får indblik i planerne for et af de mest omdiskuterede byggerier i Nyborg de senere år.

Hvis det er butikker i den størrelsesorden, så er jeg egentlig ikke bange Carsten Andersen, optiker, Nyborg

Det er Philipsen Gruppen, der ejer og vil bygge på grunden, og lokalplanen giver mulighed for at bygge såkaldte boksbutikker i op til 15 meters højde og samlet 15.000 kvadratmeter.

Butikkerne vil i størrelse kunne adskille sig væsentligt fra butikkerne i bymidten. Men forslaget vækker ikke begejstring hos alle butiksindehavere i Nyborgs centrum.

- Det er rigtig skidt at trække kunder væk fra bymidten, siger Jonna Duelund Petersen.

Hun har haft blomsterbutik i Nyborg i 26 år, men med den nye lokalplan for Lynfrosten er hun bekymret for sin butiks fremtid.

- Vi frygter at vores kunder forsvinder. For at have en superfin butik og et kæmpe udvalg er vi nødt til at have en stor omsætning.

I lokalplanen forventes det at butikkerne inden for bygrænsen samlet set vil opnå en øget omsætning på op mod 112 millioner kroner.

Fakta Boringer har vist, at Lynfrosten-grunden er stærkt forurenet af blandt andet tjære og fenol, men en kortlægning fra Region Syddanmark har påvist, at der ikke er risiko for spredning, og at der derfor godt kan bygges på området. Se mere

Samtidig vil butikkerne på Lynfrosten-grunden trække kunder tilbage fra Odense - blandt andet Rosengårdcentret -, men også gøre et indhug på i nærheden af 26-28 procent af omsætningen i Nyborgs centrum.

Socialdemokraterne mener, det er et problem, at netop bykernens butikker vil miste omsætning.

- Vi vil gerne bekymre os om de investorer der er herinde allerede, de mange butikker, der i årevis har investeret i vores eksisterende bymidte og eksisterende bykerne.

- Det er også dem, der sponsorerer til foreningernes bankoarrangementer og dem vil vi faktisk gerne passe på i højere grad end et projekt, der udhuler vores bymidte, siger byrådsmedlem Sonja Marie Jensen (S).

Butikker op til 15.000 m2

Butikkerne, som lokalplanen lægger op til skal bygges, må for dagligvarebutikker være mellem 750 og 1.200 kvadratmeter.

Butikker med udvalgsvarer - altså specialbutikker, varehuse og stormagasiner - må derimod være mellem 750 og 15.000 kvadratmeter.

Og netop størrelsen af butikkerne gør, at optiker Carsten Andersen ikke frygter for sin butiks overlevelse i bymidten.

- Hvis det er butikker i den størrelsesorden, så er jeg egentlig ikke bange, fordi så er det noget, der supplerer den spændende bymidte, jeg trods alt synes, vi har.

Venstre: Hvis vi ikke gør noget ...

Hos Venstre er Peter Wagner Mollerup positiv over for det nye butiksområde, som han mener vil fremtidssikre Nyborgs erhvervsliv.

- Flere mennesker vil komme til Nyborg, og når man alligevel handler i Føtex eller på det nye butiksområde, er der en større statistisk mulighed for, at man måske også skal købe en blomst eller noget andet, siger Peter Wagner Mollerup.

Han vil dog ikke lægge hovedet på blokken og garantere, at det nye butiksområde ikke vil sætte gang i en negativ udvikling i bykernen.

- Det jeg kan sige med sikkerhed, er, at hvis vi ikke gør noget, så vil den negative udvikling, som lidt foregår i Danmark og Norden, fordi folk handler mere på nettet, også ske i Nyborg.

- Så vi er nødt til at gøre noget, hvis vi gerne vil være Østfyns handelscentrum. Og det har vi altså besluttet os for i Nyborg Kommune, siger Peter Wagner Mollerup.

