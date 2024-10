Politi leder efter person på skinner - togdrift indstillet

Opdatering klokken 15.01: DSB oplyser til TV 2 Fyn, at Fyns Politi netop har givet lov til at genoptage togdriften. På grund af forsinkelser opfordrer DSB rejsende til at holde sig opdateret på Rejseplanen. TV 2 Fyn forsøger stadig at få en kommentar fra Fyns Politi.

Lige nu er togdriften mellem Odense, Langeskov og Nyborg indstillet, og flere tog holder stille.

Det oplyser DSB's presseafdeling over for TV 2 Fyn og tilføjer, at Fyns Politi har bedt togselskabet om at indstille trafikken.

Ifølge TV 2 skyldes det, at Fyns Politi leder efter en person på skinnerne.

Togføreren i et af togene, der holder stille, har oplyst i højtalerne, at Fyns Politi skulle lede efter en person på skinnerne.



Ifølge DSB er det op til Fyns Politi, hvornår togtrafikken bliver genoptaget. DSB har dog for kort tid siden fået lov til at køre to tog med passagerer i hver retning over Storebælt, oplyser selskabet.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.