Politiet åbner for køreprøver igen: - Stor stressfaktor kan forsvinde 

Det har ikke været muligt at gå til køreprøve den seneste måneds tid som følge af coronakrisen, men nu er de køreprøvesagkyndige på Fyn klar til at gå i gang med køreprøverne igen. Det oplyser Fyns Politi.

Mandag er bookingssystemet åbnet igen, så kørelærerne kan booke tider og få deres elever til prøve. Det glæder 28-årige Johnny Sørensen fra Nyborg, der i marts var to køretimer og en prøve fra at få kørekortet.

- Det er jeg superglad for høre. Det er en stor stressfaktor, der kan forsvinde fra mit liv, at jeg kan få det kørekort, siger Johnny Sørensen til TV 2/Fyn.

Ny bil venter hos forhandleren

Inden coronakrisen ramte landet, var han ellers klar til at sikre sig kørekortet og køre en tur i sin nye bil, som venter på ham hos bilforhandleren.

Her har bilen holdt yderligere en måned og venter på, at ejeren får lov til at sidde bag rattet. Det har dog været bøvlet for Johnny Sørensen at koordinere billån med forhandler og bank, når nu ikke kørekortet som ventet kom i hus. De seneste uger har været frustrende, når køreskoleeleven var så tæt på mål.

- Jeg har nok lært bare at acceptere det. Der er ikke noget at gøre. Det er regeringens beslutning, og det må man bare følge, siger Johnny Sørensen.

- Lige i starten var det megafrustrende. Så lærer man at tilpasse sig, forklarer han.

Fyns Politi: Vi glæder os rigtig meget

Mandag middag oplyste Fyns Politi, at det igen er muligt at booke tider til køreprøve.

- Vores køreprøvesagkyndige glæder sig rigtig meget til at komme i gang med køreprøver igen. Så vi ser frem til at få nogle aftaler i kalenderen, siger vicepolitiinspektør hos Fyns Politi Sten Sørensen i en pressemeddelelse.

Johnny Sørensen ved endnu ikke, hvornår han skal op til køreprøve. Inden prøven skal han køre de sidste to timer med sin kørelærer. Dem har han gemt, da coronakrisen bremsede planerne om et kørekort.