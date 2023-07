Fyns Politi er tilstede på togstationen i Nyborg fredag eftermiddag.

Det skriver B.T.

Politiet har nemlig fået en melding om et overfald i et tog, der kort efter kørte ind på togstationen.

To personer skulle være impliceret, og politiet er for nuværende ved at danne sig et overblik over sagen på stedet.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi.