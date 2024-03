Fyns Politi har for fjerde gang taget bilen fra en 63-årig mand, skriver Fyens Stiftstidende.

Ligesom de tre foregående gange kørte manden uden kørekort. De første tre gange blev bilen beslagslagt, men denne gang er den taget i bevaring, da der er tale om en leaset bil.

Manden er nu for femte gang sigtet for at køre uden kørekort.