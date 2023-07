Politiet undersøger syg spøg: Pigge begravet i skoles sandkasse

Nogen er med al sandsynlighed gået meget langt for at skade legende børn, i den østfynske by Ullerslev.

Heldigvis fandt en forældre en masse bånd med spidse pigge på, før et barn stak eller skar sig på dem, konstaterer Nærpolitiet ved Fyns Politi, efter de onsdag klokken 11.49 fik en anmeldelse om den sygelige spøg.

Forælderen lagde også et opslag på Facebook, efter fundet. Her beskriver han, at pigge, som er lavet til at holde fugle væk fra tag, i stedet var begravet i sandet i Vibeskolen i Ullerslevs sandkasse. Han gætter selv i opslaget på, at piggene lå der for bevidst at skade børn.

Og det gætter politiet også på.

- Vi er langt ude over drengestreger, er mit umiddelbare gæt. Vi er ude i straffeloven, hvis man laver den slags med hensigten at skade andre. Den slags sidestilles med vold, konstaterer leder af Nærpolitiet ved Fyns Politi, Bjarne Puggaard.

Politiet vil nu undersøge hvilke efterforskningsmæssige skridt der kan tages, for at komme til bunds i sagen. Det vil også holde øje med, om noget lignende sker andre steder.

- Jeg mindes ikke at have hørt om sådan noget før. Det virker meget bevidst, siger bjarne Puggaard.

Noget kan tyde på, at piggene kommer fra skolens eget tag, hvor de kan være afmonteret. Er det tilfældet, har gerningspersonerne været meget aktive, konstaterer politiet.

Har man informationer med relation til sagen, tager Fyns Politi imod tip på telefon 114.