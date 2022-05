Politiets Tour-indsats i Danmark koster mindst 23 millioner

Dansk politi spiller en nøglerolle, når Tour de France skal afvikles på dansk jord i begyndelsen af juli.

De tre etaper kræver stor planlægning, koordinering og tilstedeværelse på nationalt og lokalt niveau og løber op i mindst 23,4 millioner kroner.

Det fremgår af et folketingssvar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) på baggrund af oplysninger fra Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Beløbet er ikke en del af budgettet for den danske Tour-start, som efter udsættelsen fra 2021 til 2022 lyder på 93,7 millioner kroner.

Til gengæld ligger det inden for politiets gældende ramme, oplyses det af ministeriet. Der har altså ikke været behov for at tilføre politiet flere penge.

- Tour de France Grand Départ i Danmark er en stor logistisk opgave med tre selvstændige etaper, hvor politiet har ansvaret for at sikre sikkerhed, ro og orden.

- Opgaven har givet anledning til et omfattende planlægnings- og koordineringsarbejde, som skal frembringe en sikker afvikling af det samlede arrangement både for ryttere og for publikum med så få gener som muligt for trafikken og de personer, der bor langs ruten, lyder det i folketingssvaret.

De 23,4 millioner er ikke nødvendigvis retvisende for, hvor mange ressourcer politiet samlet set kommer til at kaste efter den danske Grand Départ.

Oven i de penge, man indtil videre regner med at bruge, kommer der blandt andet udgifter til indlogering af mandskab og en samlet evaluering.

Til sammenligning har det flere gange tidligere været nævnt i medier, at en højrisikokamp mellem Brøndby og FC København i Superligaen koster politiet omkring 1,2 millioner kroner i ressourcer.

Da USA's daværende præsident Donald Trump i 2019 meddelte, at han ville besøge Danmark, var forventningen hos Rigspolitiet, at det ville koste 33 millioner kroner.

Trump droppede at lægge vejen forbi Danmark, men planlægningen endte stadig med at koste politiet i omegnen af fire millioner kroner, skrev DR.

Tour de France-holdene præsenteres 29. juni i København, før de tre etaper afvikles på dansk jord fra 1. til 3. juli.

Efter 1. etapes enkeltstart i København køres 2. etape fra Roskilde til Nyborg, mens 3. etape går fra Vejle til Sønderborg.

Ud over det fælles budget på 93,7 millioner kroner skal de enkelte start- og målbyer bruge et varierende millionbeløb på forskellige tiltag i forbindelse med Tour-starten.