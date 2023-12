Politiker med gråd i stemmen: - Undskyld, det påvirker mig meget

På et byrådsmøde i Nyborg Kommune er flere forældre dukket op, for at stille politikere til ansvar for det svigt, der er overgået deres børn de seneste år i Nyborg Kommune.

Som svar til forældrene tog udvalgsformand for Social- og Handicapudvalget, Anja Kongsdal (V) ordet.

Hun måtte kort sunde sig inden hun talte til forældrene, og forklarede at hun hele vejen igennem har været overbevist om, at forvaltningen havde talt sandt, og at området var i bedring.

- Det er hele mennesker vi skal have ud på den anden side, har vi i udvalget gentaget over for forvaltningen, forklarede hun.

Hun måtte efter kort tid afbryde sin taletid, og med gråd i stemmen sige:

- Undskyld, det påvirker mig rigtig meget det her.