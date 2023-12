Politikeres forklaring smuldrer - havde fuldt kendskab til lovbrud i syv år ifølge notat

På baggrund af afrapporteringen sætter udvalget gang i en handleplan, som løb frem til udgangen af 2021. Ifølge de løbende afrapporteringer til udvalget fra administrationen, lader det til at gå efter planen med handleplanen, som skulle rette op på sagsbehandlingen. I den sidste afrapportering bliver der dog meldt om problemer med sagsbehandling i spidsbelastningsperioder og udfordringer med rekruttering.

9. august 2021 beslutter Social- og Familieudvalget, at der skal laves en ny handleplan. Denne gang på børnehandicapområdet. Der er for mange omgørelser på området, hvilket betyder arbejdet ikke er gjort tilfredsstillende ved første sagsbehandling.

Handleplanen bliver vedtaget i september 2021 og skal sikre at sagsbehandlere bruger omgørelser fra Ankestyrelsen til at lære. Desuden indsættes et årligt ledelsestilsyn. Børnehandicapområdet blev desuden lagt ind under kommunens myndighedsområdet, for at styrke det fagligt og økonomisk.

10. januar 2022 får udvalget, som nu hedder Social- og Handicapudvalget, den fjerde og sidste afrapportering på handleplanen, og resultaterne er ikke opløftende. Der er stadig udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere, arbejdsbyrden er stigende og børnefaglige undersøgelser bliver i halvdelen af sagerne ikke lavet indenfor firemåneders-fristen.



Alligevel mener forvaltningen der endnu er den rette normering og det rette faglige fundament.

30. november 2022 får udvalget en ny status på sagsbehandlingen i børne- og familieområdet. Der har været udskiftning i ledelsen og der er stigning i sygefraværet blandt medarbejdere. På den positive side går det bedre med rekruttering og der er gennemført et arbejdsmiljøforløb.