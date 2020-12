Politisk pres vokser for ny afgørelse i sag om Nyborg Slot

- Sagen slutter ikke her og behøver ikke at slutte her.

Sådan siger den fynskvalgte folketingspolitiker Erling Bonnesen (V) efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om, at Nyborg Slot ikke må gennemføre et planlagt byggeprojekt.

Projektet har været undervejs i ti år og skulle efter planen nyfortolke og genskabe Nyborg Slot som det firefløjede fæstningsværk, det var i middelalderen.

Men fire ud af de syv medlemmer i Miljø- og Fødevareklagenævnet har stemt nej til projektet, og dermed er sagen indtil videre afgjort - for det er ikke muligt at klage over afgørelsen.

- Det er stærkt utilfredsstillende, at et splittet klageråd nu har stukket en kæp i hjulet for projektet, siger Erling Bonnesen.

Tilslutter sig ønske om at inddrage minister

Ifølge Erling Bonnesen det næste skridt i sagen at inddrage kulturminister Joy Mogensen (S).

Det er fint med en redegørelse, men det er ikke nok. Vi skal have fat i ministeren, så vi kan få gennemført projektet Erling Bonnesen (V), folketingsmedlem

Dermed tilslutter han sig blandt andre Nyborg Kommunes borgmester, Kenneth Muhs (V), der allerede fredag sendte ministeren et brev med ønske om at mødes og tale om sagen.

Alt imens har formanden for Folketingets Kulturudvalg, Hans Christian Schmindt (V), tænkt sig at bede om en redegørelse, der skal give indsigt i nævnets afgørelse.

Men Erling Bonnesen mener ikke, at en redegørelse kan stå alene.

- Det er fint med en redegørelse, men det er ikke nok. Vi skal have fat i ministeren, så vi kan få gennemført projektet, siger han.

Der er nemlig ingen grund til andet, mener Bonnesen:

- Det er godt for Nyborg, det er godt for hele Fyn, og det er godt for at tiltrække turister.