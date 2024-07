Populært hotel udvider: Op mod 100 nye værelser

Nyborg Strand Hotel & Konference udvider med en helt ny fløj, som forventes at stå færdig i 2026. Bygningen kommer til at rumme mellem 80 og 100 værelser fordelt på mellem tre og fire etager, og vil imødekomme den stigende efterspørgsel på konferencer med overnatning.

Den nye værelsesfløj får navnet ”Haven”, og skal ifølge en pressemeddelelse forstærke følelsen af at have naturen helt tæt på. Samtidig kan hotellets gæster se frem til helt nye og moderne værelser.

- Udvidelsen sker som følge af, at vi gennem de seneste år har oplevet en øget efterspørgsel på større konferencer og arrangementer med overnatningsmuligheder. Vi ser udvidelsen som en strategisk investering i fremtiden, og vi er stolte af at have en sund økonomi og en bestyrelse, der giver os mulighed for investeringer som denne, udtaler Jan G. Larsen, direktør på Nyborg Strand

Den nye værelsesfløj er tegnet af Praksis Arkitekter, som også står bag projekter som Svinkløv Badehotel, VELUX Innovation House og Betty Nansen Teatret. .

Den nye værelsesfløj opføres i forlængelse af det igangværende byggeri af nyt receptionsområde og et større loungeområde på Nyborg Strand.

Det nye receptionsområde forventes færdig i oktober 2024 og loungeområdet i december 2025.