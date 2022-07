Premiere på nyt koncept til Fyns største folkefest

Den anden weekend i juli afholdes der hvert år traditionen tro marked i Ørbæk, og i år er ingen undtagelse.

Selvom ”Fyns største folkefest” er præget af traditioner, så er der også plads til nye initiativer på Ørbæk Marked.

Derfor blev der lørdag for første gang afholdt et såkaldt bagagerumsmarked. Her kunne private sælgere fylde bagagerummet eller traileren op med brugte genstande og aflagt tøj, og sælge det til gæsterne direkte fra bilen.

Tiltaget kommer efter år, hvor Ørbæk Marked har oplevet en stigende efterspørgsel på netop loppefund. Samtidig er der færre kræmmere, der sælger den slags varer.

- Der er mange kræmmere med nye ting. Vi har også stadigvæk mange kræmmere, som har gamle ting, men der bliver jo færre af dem, siger Jesper Sommer Andersen, der er formand for Ørbæk Borgerforening.

På den store markedsplads er der over 300 stadepladser hvor de mere professionelle kræmmere hele weekenden kan sælge alt fra haglpistoler til parfume.

En god forretning

Bagagerumsmarkedet er derimod udelukkende for private personer, og man må kun sælge brugte ting. Derfor kunne man som køber være heldig at gøre et rigtig godt kup, men ifølge Jesper Sommer Andersen kan sælgerne også få noget ud af det.

- Der er jo mange, som har ryddet op i gemmerne, og hvor man måske for år tilbage bare har smidt det ud, der er det jo blevet lidt trendy. Der er også nogen der har set forretningen i at sælge tingene, så der bliver penge til at købe noget nyt, og det vil vi jo så gerne være en del af på Ørbæk marked, siger formanden for Ørbæk Borgerforening

Omkring 35 bagagerum og trailere med genbrugsfund fandt vej til markedspladsen lørdag, og spørger man en af dem, der solgte ud af gemmerne, så var Ørbæk Markedets første bagagerumsmarked en succes.

- Der er gang i salget, og det var der lige fra vi satte traileren af. Der begyndte at komme folk inden vi næsten havde fået pakket ud, så det er taget rigtig godt imod, siger Bodil Brems.

Ørbæk Marked var ikke det eneste festlige arrangement i weekenden. Et fynsk hippiemekka var nemlig også samlet lidt uden for Ringe.