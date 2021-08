Pressede betjente vil lade indsatte blive i celler døgnet rundt: - Det kan ikke fortsætte i Nyborg

- I Nyborg kan det ikke fortsætte. Vi kan ikke have, at folk får stukket beordret overarbejde ud i det omgang, man gør i Nyborg. Vi kan ikke have, at man nedlægger sikkerhedsposter længere, siger Bo Yde Sørensen.

Så sent som i juli blev en fængselsbetjent i Nyborg udsat for et voldsomt overfald, der sendte ham på sygehuset stærkt forslået.

Et meget voldsomt skridt

Forbundsformanden erkender, at løsningen med at låse fangerne inde er uholdbar i længden, men et nødvendigt onde som situationen er nu.

- Det er et meget voldsomt skridt. Jeg vil gå så vidt som at sige, at det er et dårligt forslag. Det er jeg fuldstændig bevidst om, men problematikken er, at der ikke er andre forslag, siger Bo Yde Sørensen til TV 2 Fyn.