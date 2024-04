Professor ikke i tvivl: Fynsk borgmester skulle have fortalt byråd om rod og lovbrud

Han henviser til, at kommunens egne eksperter, mener at borgmesteren har handlet korrekt.

En skønssag

Kommunens jurist Christine Stæhr Andersen har tidligere oplyst til TV2 Fyn, at borgmesteren ikke har begået lovbrud, og at hun blandt andet har sparret med jurister fra Kommunernes Landsforening.

- Der findes ingen klare regler i styrelsesloven for, hvornår byrådet skal orienteres. Det er en skønsmæssig vurdering, hed det i svaret til TV 2 Fyn.

KL: Ingen kommentarer

Kommunernes Landsforening juridiske afdeling oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at man kun har givet en generel telefonisk sparring til Nyborg Kommune, at man ikke har set skriftligt materiale om sagen og ikke kender sagens detaljer tilstrækkeligt til at kunne udtale sig.

Lad os få klarhed

Professor Sten Bønsing og lektor på Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch, har tidligere til DR P4 Fyn udtalt, at der ifølge deres vurdering kan være tale om en overtrædelse af styrelsesloven.

Og netop de forskellige meldinger har fået SF og 1. viceborgmester Michael Gertsen (kons.) til at støtte et socialdemokratisk forslag om at få en uvildig undersøgelse af borgmesterens handlemåde, der skal behandles på byrådsmødet i Nyborg den 30. april.

- Vi skylder borgerne at få klarhed over det her. Både de familier, som kommunen har svigtet i den her type sager, men også af hensyn til borgmesteren. Han skal ikke have den sag hængende over hovedet, hvis han ikke har gjort noget forkert. Og ikke mindst af hensyn til de øvrige 97 kommuner i landet - for hvad gør borgmestrene her, hvis borgerrådgiveren trykker på alarmknappen, spørger Michael Gertsen.