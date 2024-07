Prominent Nyborg-politiker lægger politik bag sig

Det prominente byrådsmedlem i Nyborg, Peter Wagner Mollerup (V), stopper i politik.

Det oplyser han på sin private facebookside, hvor han kan fortælle, at han til fordel for den politiske karriere og sin mæglervirksomhed nu skal være forstander på Løgumkloster Refugium.

- Det bliver et farvel til så mange dejlige og skønne mennesker, som jeg vil savne. Men jeg håber jo også, at der er dannet så mange “bånd” og relationer, så det bliver et på gensyn, med de fleste, skriver han i facebookopslaget.

Det nye job starter han på den 1. oktober, og han udtræder af byrådet i slutningen af 2024.

Peter Wagner Mollerup er formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune.