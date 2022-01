Pumper klar til at sikre kældrene i Nyborgs midtby

Torsdag eftermiddag ventes tidevandet at lægge et meter højt tryk på vandstanden i Nyborg.

DMI varsler nemlig, at kraftig vind medfører, at vandstanden ved de fynske kyster i eftermiddag meget vel kan ramme et niveau på mellem 110 og 130 centimeter over normalen.

Men i Nyborg er de klar. Et nyere pumpesystem har nemlig stået sin prøve, og med pumpen kan kommunens Vej, Park og Natur-afdeling nemlig sikre, at kældrene i midtbyen undgår oversvømmelse.