Radikal leder gav ofre skylden i Jesper Nielsen-sag: - Jeg er et fjols

Fredag sagde du, det måske var pigerne selv, der havde sat en fælde op for at smadre Jesper og udnytte hans svaghed, men nu siger du, at du har skiftet holdning. Hvad var det, der fik dig til at skifte mening?

- Det var at tænke mig om og undersøge, hvad der lå bag det hele, og læse artiklerne. Det havde jeg jo forsømt at gøre. Jeg er et fjols. Det var det, der fik mig til at skifte holdning. Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt og klamt. Jeg var ikke opmærksom på, at de piger var gået til ungdomsskoleledelsen først, men nu er jeg kommet nærmere på, hvad der virkelig skete.

Så du mener ikke længere, at det er pigernes skyld?

- Nej, ikke på det grundlag jeg kender

Skal jeg forstå det sådan, at du så mener, at det er Jesper Nielsens skyld det hele?

- Sådan som jeg ser det nu, ja. Jeg ved, at politiet er ved at undersøge sagen, og så må vi jo have respekt for, hvad de kommer frem til. Som jeg ser det nu, så er det Jesper Nielsen, der har 100 procent ansvar, på samme måde som enhver person i et magtforhold har ansvaret for, at det magtforhold ikke bliver udnyttet og misbrugt. Han har misbrugt et magtforhold, og det skal man ikke. Det er helt uacceptabelt.

Har du ændret mening, fordi medierne begyndte at interesse sig for dit opslag?

- Det har jo sat fokus på, at jeg har dummet mig, det kan jeg godt indrømme.

- Jeg er godt klar over, at jeg er en slags offentlig figur, i og med at jeg er formand for de radikale. Det skal siges, at jeg ikke har stillet op for de radikale for byrådet ved sidste valg, fordi jeg slet ikke er en person, som synes om det politiske spil.

- Jeg ser mig selv som et helt almindeligt menneske med de fejl og brølere og hovsa’er, som ganske almindelige mennesker kommer til at gøre, men jeg har ikke været opmærksom på, hvad der lå i at være formand på den måde. Det må jeg også tage på min kappe.